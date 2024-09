Lady Gaga annuncia il nuovo progetto “LG 6.5” e pubblica anteprime audio

I fan di Lady Gaga sono in festa per l’annuncio del nuovo progetto discografico della cantante americana, intitolato LG 6.5. Negli ultimi giorni, Lady Gaga, alias Germanotta, ha attirato l’attenzione con due enigmatici post su Instagram, in cui afferma: “I’m ready for my interview” e “Don’t tell me what to wear”. Quando un giornalista ha cercato di scoprire il significato di queste frasi, la popstar ha risposto con un laconico “Questo è un segreto”.

Le cose si sono fatte più chiare ieri sera, quando diversi megaschermi a Los Angeles e New York hanno proiettato la scritta “LG 6.5”, ufficializzando così il nuovo progetto. La notizia ha comunque sollevato ulteriori interrogativi, poiché Lady Gaga ha condiviso altri post criptici sui social, questa volta accompagnati da anteprime audio dal titolo “Still not october” e “Moon dust gets everywhere”.

I fan, noti come Little Monsters, sono convinti che LG 6.5 sarà un EP, in attesa di LG7, che dovrebbe uscire a febbraio 2025. Questa teoria è avvalorata dal fatto che l’EP potrebbe contenere la hit “Die With A Smile”, attualmente in top 10 nella Billboard HOT 100 e prima nella classifica globale di Spotify. Pertanto, il periodo attuale è particolarmente entusiasmante per i fan di Lady Gaga, che attendono con trepidazione nuove uscite musicali.

In questo momento, tra “Die With A Smile”, il progetto LG6.5, il film “Joker: Folie à Deux”, il nuovo singolo e il futuro album, i fan possono considerarsi estremamente fortunati. Lady Gaga continua a catapultare i suoi ammiratori in un vortice di emozioni e anticipazioni, mantenendo vivo l’interesse con la sua musica innovativa e il suo stile unico.

In conclusione, l’annuncio di LG 6.5 ha generato un’ondata di entusiasmo tra i fan, che possono aspettarsi un nuovo lavoro da una delle artiste più influenti della musica pop. Con la sua astuzia promozionale e il talento innegabile, Lady Gaga non smette mai di sorprendere, rendendo ogni suo progetto un evento da non perdere.