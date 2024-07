Lady Gaga oggi è stata avvistata in Francia, più precisamente a Parigi, e le foto hanno fatto il giro del web.

L’arrivo nella Capitale francese potrebbe nascondere, secondo i media, un viaggio di lavoro. Stando a quanto si legge online, infatti, Lady Gaga sarebbe in trattativa per esibirsi live durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici che si terranno fra luglio e agosto a Parigi e dintorni. Una serata conclusiva che si stima verrà vista da due miliardi di persone.

🚨LADY GAGA WAS SEEN IN PARIS she was rumored to perform at the 2024 Olympic Games in Paris! pic.twitter.com/YDahJ4h9Eo — pop culture gal (@allurequinn) July 22, 2024

🚨According to French Media, Lady Gaga is in talks to perform at the closing ceremony of the 2024 Olympic Games in Paris. 2-4 Billion people are expected to watch. pic.twitter.com/SozOBlN5qo — pop culture gal (@allurequinn) July 11, 2024

Lady Gaga alle Olimpiadi di Parigi: il rumor dopo la paparazzata di oggi

I francesi sono molto patriottici e il fatto che abbiano chiamato la Germanotta ad esibirsi alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi rende la notizia da busta gold choc.

Lady Gaga rumored to be involved in the 2024 Olympics ceremony after being spotted in Paris today. pic.twitter.com/C1svsPPAGN — Pop Crave (@PopCrave) July 22, 2024

La cantante in studio di registrazione

Qualche giorno fa la Germanotta ha confermato di essere in studio di registrazione: “Solo io in studio – felice come sempre a fare musica 🖤 🕶️💋🎶 mi sento così grata, il cuore è tranquillo. È come la meditazione. Non vedo l’ora di farvi sentire a cosa sto lavorando“.