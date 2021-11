Aspettando la premiere italiana (questo weekend a Milano al cinema Odeon), ieri sera a Londra c’è stata la prima mondiale di House of Gucci. Lady Gaga si è presentata sul red carpet a Leicester Square avvolta in un bellissimo abito viola firmato Gucci, of course.

“Sono così emozionata, questo è un grande evento e sono circondata dai miei amati fan. Non vedo l’ora che tutti vadano al cinema a vedere il film, sono davvero fiera del nostro lavoro. Il cast è pazzesco e ho adorato stare sul set con loro tutti i giorni. I miei colleghi sono persone straordinarie e molto professionali, soprattutto il nostro regista. Cosa ho capito di questa storia? Che bisognerebbe aspettare prima di giudicare gli altri con tanta facilità. Quelli che pensano che Patrizia sia stata soltanto un’arrampicatrice sociale in cerca di soldi sbagliano. Lei ne ha passate tante nella sua vita, ve lo assicuro. Ha amato e poi odiato Maurizio, ma non era mossa dal denaro. Ho lavorato tanto per comprendere questo ruolo, perché io non sono affatto come lei. Per perfezionare il mio accento ho impiegato sei mesi e mi sono calata giorno dopo giorno nella sua vita per capirla. Ho analizzato tutto per comprendere quando è stata ferita, esclusa, traumatizzata e come tutte queste cose l’hanno portata a pianificare il folle gesto”.

Ma guardateli che belli 🤧💜

