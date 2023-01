Lady Gaga a un evento su alieni e UFO: “Era con noi. Queste cose sono reali”

Lady Gaga appassionata di ufologia? Sembra di sì. Il professore Garry Nolan in un podcast ha rivelato che la Germanotta è stata ad un recente evento sugli UAP (Unidentified aerial phenomena, ovvero fenomeni aerei non identificati).

“Non siamo cospirazionisti e a chi pensa che questo sia uno spreco di risorse dico che queste cose sono reali. In merito alle mie ricerche sugli UFO, in passato molti miei colleghi professori e scienziati mi dicevano ‘queste cose non dovresti farle’. Quello che è bello, adesso che sono passati anni, le stesse persone mi chiedono ‘Garry cosa succede con gli UFO? Vogliamo davvero saperlo’. […] Al nostro ultimo evento sul tema c’erano: Lue Elizondo, ma anche Chris Mellon e poi c’era Lady Gaga nel backstage”.

Molti fan di Lady Gaga si sono domandati se la popstar fosse davvero a quella conferenza e a sciogliere ogni dubbio c’ha pensato il regista di ‘Unidentified: Inside America’s UFO Investigation’: “No non è uno scherzo, lei era lì tra tanti altri.Lei è stata molto gentile e umile“.

No, she was there among many others. Very gracious and humble. https://t.co/p8NI6th11O

— Lue Elizondo (@LueElizondo) January 18, 2023