Amadeus voleva Madonna e Lady Gaga come ospiti di Sanremo 2020, ma a causa del Madame X Tour e del budget troppo basso non è riuscito a convincere nessuna delle due regine del pop. Quest’anno sembrava tutto più semplice, visto che la Germanotta è a Roma in attesa di girare il nuovo film di Ridley Scott, eppure probabilmente non vedremo nemmeno questa volta la cantante di Chromatica all’Ariston. In questo caso però sembra che non c’entri il cachet a disposizione per l’artista, ma gli impegni della star americana.

Stamani alla conferenza stampa del Festival Amadeus ha dichiarato che gli piacerebbe molto avere come ospite Gaga, ma ha anche frenato l’entusiasmo dei fan dicendo che sarà difficile.

“Lady Gaga? Magari! Mi piacerebbe molto e so che è molto impegnata col film. Tutto può succedere. Per ora non c’è la possibilità. Ci sono stati inviti ad artisti internazionali, ma c’è chi ha paura di viaggiare o che ha problemi per il ritorno, come Naomi Campbell che non essendo cittadina americana avrebbe avuto problemi a tornare negli USA in tempo utile per i suoi altri impegni“.

Fiorello ha assicurato che le trattative continuano, e poi ha scherzato tirando in ballo il rapimento dei cani della popstar: “Ci si sta lavorando comunque, quindi vedremo. Per ora Amadeus ha fatto rapire i cani“.

Comunque tranquilli, se Gaga non ci sarà, avremo invece Marcella Bella.



#Amadeus “Lady Gaga? Mi piacerebbe molto e so che è molto impegnata col film. Tutto può succedere” #Sanremo2021 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 1, 2021