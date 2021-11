Continua la promozione di House Of Gucci, il film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci. Oggi si è tenuta la prima a Milano con Lady Gaga ospite d’onore in sala. Fra i tanti ospiti vip invitati anche Barbara d’Urso, arrivata all’evento come una Little Monster qualsiasi.

Barbara d’Urso che stasera è lì per parlare in privato con Lady Gaga e proporle l’Isola pic.twitter.com/LX0rOEyksm — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 13, 2021

barbara d’urso si è vestita da pulcino perché anche lei è una florer pic.twitter.com/3ikC4PMxwR — flora (@oppurearolf2) November 13, 2021

Lady Gaga, contrariamente di quanto sfoggiato a Londra, si è presentata con un completo Versace.

“Sono così emozionata, questo è un grande evento e sono circondata dai miei amati fan” – ha dichiarato durante la prima londinese – “Non vedo l’ora che tutti vadano al cinema a vedere il film, sono davvero fiera del nostro lavoro. Il cast è pazzesco e ho adorato stare sul set con loro tutti i giorni. I miei colleghi sono persone straordinarie e molto professionali, soprattutto il nostro regista”.

Lady Gaga a Milano, al cinema con lei tanti volti televisivi e non

Ovviamente Barbara d’Urso non è stata l’unica celebrità presente alla prima di House Of Gucci. C’erano anche Cristina Parodi, Valentina Ferragni, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, Bianca Guaccero, Anna Dello Russo e molte altri.