Ladro tenta una rapina, ma il cane della proprietaria lo scaccia via

Un ladro ha tentato una rapina nel bar “L’oasi del pesce” a Este, in provincia di Padova, minacciando la compagna di Emanuele Sartori con un coltello mentre teneva in braccio la nipotina di un anno. Tuttavia, il piccolo cane di razza Yorkshire Terrier, Simba, è intervenuto prontamente. Quando il rapinatore ha puntato il coltello alla gola della donna, Simba ha reagito mordendo il malvivente alla caviglia, costringendolo a scappare. La paura e la confusione hanno colto di sorpresa il ladro, che è fuggito via nel caos dell’emergenza.

Emanuele ha cercato di calmare il rapinatore, notando che il suo comportamento sembrava surreale, ma le urla della titolare del locale hanno attirato maggiore attenzione sulla situazione. Simba, percependo il pericolo, ha dimostrato un coraggio sorprendente, diventando un piccolo eroe agli occhi della famiglia Sartori, che ha espresso gratitudine per il suo intervento.

Nonostante la fuga del ladro, la storia mette in luce il sesto senso degli animali domestici, capaci di rilevare situazioni di pericolo. Emanuele ha dichiarato che mai avrebbe pensato che il loro cane potesse comportarsi in quel modo, sottolineando l’ammirazione e la riconoscenza verso Simba.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha riconosciuto il valore degli animali nel comprendere e dover affrontare situazioni di stress, testimoniando il legame speciale tra gli esseri umani e i loro animali. In questo caso, Simba ha dimostrato che anche un piccolo cane può avere un grande impatto in momenti di crisi.