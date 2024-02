Ladro di crocchette: cosa non fa il gatto per un po’ di cibo

Cosa non farebbe un gatto per prendere un po’ di crocchette? Questo felino arancione diventato virale ha imparato ad aprire il forno.

Gli animali domestici sono grandi amanti del cibo e degli spuntini. In qualche modo, coinvolgono sempre i loro umani in giochi e coccole in modo da guadagnarci qualcosa in seguito. Tuttavia quando non funziona, bisogna ingegnarsi per raggiungere quella scatola di croccantini nascosta. Un gratto diventato virale ha messo in mostra le sue abilità di ladro.

Il gatto ruba le crocchette nascoste dentro il forno – VIDEO

Proprio quando si pensa di aver visto tutte le marachelle che un animale domestico può combinare, ci pensa Tunico a ravvivare la situazione. Il gatto arancione ha scoperto che il suo sacchetto di crocchette è nascosto nel forno elettrico e perciò si è ingegnato per imparare ad aprire lo sportello.

La sua proprietaria, Cristina Scolforo, impressionata dall’impresa dell’animale, ha filmato le sue grandi imprese e le ha postate sul suo profilo TikTok @gatu.nico. L’account è stato creato per condividere la vita quotidiana del felino e della sua famiglia. Uno di questi video, mostra proprio la grande abilità di Tunico nel rubare le crocchette dal forno elettrico.

Cristina ha spiegato che non tiene lì i sacchetti, ma siccome lo aveva appena comprato lo aveva riposto momentaneamente dentro il fornetto, in modo che in un secondo momento potesse riporlo nel suo apposito spazio. Tunico non ci ha pensato due volte prima di mettere in atto il suo piano alla “occhi di gatto”, furtivo e veloce.

Non perderti questo approfondimento >>> Dieta del gatto: come scegliere il miglior cibo

Nella clip andata virale si può notare l’impressionante capacità dell’animale di aprire lo sportello del forno. Ha approfittato di uno sgabello posizionato davanti all’elettrodomestico, si è allungato e, con le zampe anteriori, ha raggiunto la maniglia per aprirlo. Cristina non poteva credere che ci fosse riuscito, ma colta dal dubbio ha aspettato mentre lo filmava.

Una volta aperto lo sportello, Tunico salta sul fornello con l’intenzione di mangiare ed è in questo frangente che Cristina interviene avvertendolo che è un gatto estremamente ingordo e che non va bene per la sua salute se mangia in continuazione. Il gatto arancione però, ignora l’avvertimento e si lancia sul sacchetto.

@gatu.nico♬ som original – gatu.nico

Cristina cerca di convincerlo ad andarsene in vari modi, ma il gattino si rifiuta di ascoltarla e continua a mangiare i suoi croccantini. La proprietaria ha dovuto interrompere le riprese per tirarlo fuori con le mani. Il post ha raggiunto oltre 1.2 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.