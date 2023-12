Ladri a casa del giocatore della Roma Zalewski

Rubati oggetti di valore e gioielli. Al momento del furto il giocatore non era in casa

Furto a casa del calciatore della Roma Nicola Zalewski. I ladri si sono introdotti in casa attraverso una portafinestra e hanno portato via oggetti di valore e gioielli. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto ieri sera intorno alle 20 sono intervenuti i carabinieri della stazione Eur che indagano. Al momento del furto il giocatore non era in casa.

I precedenti

Il furto in casa di Zalewski è solo l’ultimo di una lunga serie di colpi messi a segno nelle abitazioni dei calciatori della Roma. A ottobre scorso era toccato alla villa sull’Appia Antica di Chris Smalling: era già la terza volta che i ladri gli facevano visita. Tornando a ritroso tra i giocatori giallorossi vittime di furto troviamo anche Jeremy Menez, Erik Lamela, Gervinho, Radja Nainggolan ed Edin Dzeko.

Ma non sono solo i giallorossi a essere presi di mira dai ladri: sempre nella Capitale, il 22 novembre scorso, era toccato a un giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. Nella notte i ladri fanno irruzione nell’abitazione dove vive con la famiglia, in via della Camilluccia, portando via gioielli.

A luglio scorso vittima dei banditi era stato il portiere della nazionale Gigio Donnarumma, rapinato nella propria casa di Parigi insieme alla sua compagna. Aggrediti, legati, malmenati, l’attuale Psg e Alessia Elefante sono stati derubati di 500mila euro.

Hakan Çalhanoglu, invece, ritrovò la casa svaligiata al rientro dal derby giocato da lui all’Inter contro il Milan il 5 febbraio dello scorso anno. Tornava invece dalle vacanze l’ex azzurro Antonio Floro Flores, che nella serata di domenica 7 gennaio 2023 denunciò il maxi furto da 80mila euro avvenuto nella sua abitazione a Tricesimo, in provincia di Udine.

I ladri, dopo aver forzato un infisso, si introdussero in casa per portare via gioielli, abiti e borse firmate. Sei giorni più tardi, era venerdì 13, toccò al centrocampista sampdoriano Tomás Rincón. Nella sua abitazione, in corso Italia a Genova, rubarono un bottino da 100mila euro, tra contanti, gioielli e orologi. Bisogna arrivare a marzo, e finire al Cairo, per il colpo in casa dell’ex giallorosso ora in forza al Liverpool Mohamed Salah. In quel caso però i ladri non portarono via gli oggetti di valore presenti nell’abitazione, preferendo invece i decoder della tv via cavo.

A giugno scorso i ladri ‘visitarono’ anche casa del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, nella zona di Varcaturo. Anche lui non era in casa al momento del fatto. Altro colpo, sempre a giugno, nell’abitazione di Moise Kean, attaccante 23enne della Juventus, che era partito per le vacanze in Costa d’Avorio.