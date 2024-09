L’addio di Napoli al produttore simbolo di un’epoca

Il mondo della musica elettronica piange la scomparsa di Rino Cerrone, dj e produttore napoletano, morto a 52 anni. Considerato uno dei pionieri della “techno made in Naples”, Cerrone è stato una figura di riferimento per il genere in Italia. La sua carriera è iniziata nei primi anni ’90 nei centri sociali di Napoli, dove ha contribuito alla nascita della scena musicale locale, per poi espandere il suo successo a livello europeo e internazionale.

Durante la sua carriera, Cerrone ha partecipato a importanti eventi come “I Love Techno”, “Innercity”, e “Awakenings”, guadagnandosi la reputazione di un artista rispettato e apprezzato in numerose discoteche. Nonostante il suo successo, le cause della sua morte, avvenuta il 25 settembre, non sono ancora state chiarite. La notizia della sua dipartita è stata condivisa sui social media da amici e colleghi, molti dei quali hanno espresso il loro affetto e i ricordi indimenticabili legati a lui.

Nato nel 1972, Cerrone ha raggiunto l’apice della sua carriera negli anni 2000, pubblicando numerosi singoli e album che hanno lasciato un segno indelebile sia nella scena italiana che in quella internazionale. Il suo stile unico, caratterizzato da una techno energica con influssi funky, lo ha reso un punto di riferimento per molti dj emergenti. La sua influenza è testimoniata anche da dj di rilievo come Joseph Capriati, che ha dedicato parole toccanti alla sua memoria, sottolineando l’insegnamento e il supporto ricevuti da Cerrone nel corso degli anni.

Capriati ha descritto Cerrone come una leggenda della musica e un grande amico, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita. In un post emozionante, ha promesso di mantenere viva la memoria di Cerrone in ogni sua apparizione. La scomparsa di Rino Cerrone segna una grande perdita per il panorama musicale italiano e per tutti gli appassionati di techno. La sua musica e il suo spirito continueranno a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.