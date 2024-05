l’addio a pochi giorni dalla fine del programma

Siamo alle ultime battute del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Non si placano, però, gli animi, nonostante la pausa estiva sia alle porte. A Uomini e Donne un cavaliere del Trono Over ha deciso di andarsene dallo studio in malo modo. Tutto è nato da una polemica rovente che ha coinvolto anche la conduttrice.

Un cavaliere del Trono over ha deciso di abbandonare il dating show, a pochi giorni dalla conclusione del programma televisivo. Dopo una discussione con alcune dame presenti nel parterre, ha capito che quello non era un programma per lui.

Così si è alzato, ha salutato ovviamente la padrona di casa, Maria De Filippi, e poi se n’è andato per sempre dal dating show di Canale 5. Ha lasciato tutti senza parole, anche perché, ormai, siamo arrivati proprio alla fine.

È stato Fabio a lasciare la trasmissione nella puntata andata in onda il 21 maggio. Il Cavaliere ha preso questa decisione dopo aver discusso con Sabrina, con cui il tronista era uscito e alla quale aveva dato un bacio.

Fabio, però, aveva deciso di fare un passo indietro. Sabrina in studio dice di volergli dare una seconda possibilità, perché ha voglia di conoscerlo e di approfondire il rapporto. Altre dame la mettono però in guardia, perché lui ha lasciato a molte il numero di telefono.

A Uomini e Donne il Cavaliere Fabio lascia il programma a un passo dalla fine

Non solo le dame accusano Fabio di non essere sincero. Anche Diego Tavani rincara la dose, raccontando di una conversazione fatta con lui in camerino. Lui sarebbe solo interessato all’amicizia con Sabrina. Messo alle strette, Fabio le chiede di uscire insieme dal programma, ma la dama non casca nella sua proposta.

A quel punto, dopo il no di Sabrina, che non uscirebbe con lui nemmeno come amica, Fabio si alza e lascia il programma, ma prima saluta tutti quanti. “Chiedo scusa a tutte. Mi dispiace, vado via perché credo che non sia il programma adatto a me“.