L’addio a Celeste Pin, un simbolo del calcio fiorentino

Martedì 22 luglio 2025, il mondo del calcio italiano ha subito una grave perdita. Celeste Pin, calciatore emblematico della Fiorentina, è venuto a mancare, lasciando un vuoto profondo tra i tifosi e gli appassionati della sua carriera.

Pin, originario della provincia di Treviso, ha giocato per la Fiorentina dal 1982 al 1991, segnando un’epoca per il club. Fra le squadre che ha rappresentato, anche Verona, Siena e Perugia, dove il suo talento e la sua personalità sono rimasti impressi. A 64 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Careggi, nei pressi di Firenze. Le indagini iniziali suggeriscono la possibilità di un gesto volontario.

La Fiorentina ha condiviso un tributo toccante, sottolineando come Pin sia rimasto un appassionato sostenitore della squadra anche dopo il ritiro, avvenuto nel 1996. Dopo la sua carriera nel calcio, si è dedicato all’insegnamento ai giovani calciatori e ha lavorato nel settore immobiliare.

La notizia della sua morte ha scosso non solo i familiari ma anche ex compagni di squadra, che lo hanno ricordato con affetto. Alberto Di Chiara ha descritto la loro amicizia e la sua personale perdita, mentre Ciccio Graziani ha espresso il dispiacere per un amico che avrebbe dovuto chiedere aiuto in un momento difficile. Giovanni Galli ha aggiunto la sua tristezza, chiedendosi perché sia successo. La scomparsa di Celeste Pin ha lasciato un’intera comunità lutto, unendola in ricordo di un grande uomo e calciatore.