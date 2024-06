L’ad della Rai contro Serena Bortone: “Andava licenziata”

Roberto Sergio, ad della Rai, durante una chiacchierata con Francesco Merlo alla Festa dell’Innovazione a Venezia organizzata da Il Foglio, ha parlato dell’accusa di essere diventati TeleMeloni e di Serena Bortone.

“TeleMeloni? Più che altro dovrebbero chiamarci TeleOpposizioni. Mai come nella mia gestione c’è stato spazio per le opposizioni, mentre si è ridotto il tempo per la presidente del Consiglio“. Poi ha parlato del caso Scurati e di Serena Bortone: “Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e invece non è stata punita. In nessuna azienda sarebbe consentito fare un post contro l’azienda per cui lavora. Adesso l’11 giugno avrà modo di chiarire e prenderemo una decisione. Non c’è stata alcuna censura. C’è stato un grande ribaltamento della realtà sulla vicenda“.

Serena Bortone sarà licenziata e non tornerà nella prossima stagione? Gli ultimi rumor danno il ritorno di CheSarà ma con metà delle puntate. Un rumor che l’ad non ha però voluto commentare: “Ma in questo momento nessuno di noi conosce i palinsesti, che verrano presentati venerdì prossimo“.

L’11 giugno rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora» (Il Foglio) pic.twitter.com/GpBuN168Yq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 8, 2024

Lo scorso maggio Roberto Sergio aveva aperto un provvedimento disciplinare contro Serena Bortone.

“La Rai ha inviato una lettera di contestazione a Serena Bortone in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda Scurati. Come da prassi nella contestazione si chiedono alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti“.