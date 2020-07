🌐 Lacuna Coil – Black Anima: Live From The Apocalypse 🌐

I Lacuna Coil annunciano "Black Anima: Live From The Apocalypse", un esclusivo concerto in STREAMING che vedrà la band suonare l’intero album "Black Anima” per la primissima volta, inclusi brani mai proposti in sede live e riprese direttamente da dietro le quinte.

Lo show esclusivo "Black Anima: Live From The Apocalypse" si terrà venerdì 11 settembre 2020, in diretta dall'Alcatraz Club di Milano.

Scopri i dettagli e acquista ora il tuo biglietto per la diretta:

➡️