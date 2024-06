L’action figure di questo personaggio di Star Wars è la più costosa di sempre

L’action figure di questo amato personaggio di Star Wars è appena entrata nella storia. Parliamo del giocattolo vintage più costoso mai venduto. Di chi si tratta?

Dopo aver visto Neuralink che ci fa diventare un Jedi, il protagonista di oggi è Boba Fett. La sua action figure, è entrata a far parte della mitologia urbana grazie alla sua funzione di lancio di razzi, ritenuta pericolosa per i bambini e modificata prima di essere distribuita.

I pochi esemplari con capacità missilistica sopravvissuti sono rari e sono sempre stati preziosi, ma mai così tanto. Secondo lo Smithsonian, Heritage Auctions ha messo in vendita il Fett a fine maggio. È uno dei pochi prototipi esistenti realizzati da Kenner capace di lanciare realmente dei missili, con il minuscolo proiettile che veniva lanciato dalla sua schiena.

Poco prima della messa in vendita, il razzo era stato saldato al personaggio, perché si pensava che un giocattolo con una funzione simile rappresentasse un pericolo di soffocamento.

Molti dei prototipi con la funzionalità intatta furono conservati dai dipendenti e alla fine furono immessi nel mercato dei collezionisti. Dei 100 prototipi stimati che siano stati prodotti, ci sono circa 70 esempi conosciuti in mani private, la maggior parte dei quali non verniciati e con le dimensioni tipiche della figura Kenner di 3,75 pollici di altezza. Ma veniamo al fulcro di questa notizia: il prezzo!

L’esemplare in questione, ha infatti stabilito un vero e proprio record per la vendita di giocattoli vintage, incassando all’asta 525.000 dollari.

Il “Fett lanciarazzi” faceva parte di un’asta a tema Star Wars che ha visto anche: un Fett confezionato in condizioni perfette, venduto per 84.375 dollari; un casco di scena di The Mandalorian che è stato venduto a 40.000 dollari; e una delle prime sceneggiature di Star Wars venduta 57.500 dollari.

Dopo aver visto il rarissimo pezzo LEGO che vale una fortuna, i collezionisti saranno felici di sapere che possono ancora appropriarsi dello splendido esemplare. Il nuovo proprietario è già disposto alla vendita, ma, ovviamente, ad un prezzo non tanto vantaggioso: l’offerta minima accettabile è di 787.500 dollari.