Lacrime, urla e isterismi vari: la reazione delle queen alla chiamata di Drag Race Italia

C’è chi ha pianto, chi ha urlato, chi è imploso internamente e chi si è lasciato andare a un’esplosione di gioia: le reazioni delle queen alla chiamata di Drag Race Italia sono state varie. Le lacrime di gioia, però, sono state quelle che sono andate per la maggiore.

A svelare le reazioni avute alla chiamata di Dimitri Cocciuti [lo showrunner, ndr] sono state proprio alcune di loro tramite il box domande di Instagram.

“OMG questa la dovete sapere: ero in taxi!” – le parole di Vezirja – “E qua in Albania tu non devi esprimere emozioni in un taxi. […] Quando Dimitri mi chiama e mi dice che ero stata presa io non rispondo e lui mi dice ‘vuoi urlare ma non puoi, giusto?’, io ‘assolutamente’!“. / “Io devo un apparecchio acustico a Dimitri perché gli ho sfracassato i timpani appena mi ha dato questa bellissima notizia, gli ho sparato un’ottava lirica“, ha aggiunto Lightning Aurora, “Questo per me è stato un sogno che si realizza“.

“Mi piacerebbe che a questa domanda rispondesse Dimitri perché sa benissimo quanto ho pianto“, ha dichiarato Sypario. “Quando ho ricevuto questa chiamata e mi hanno detto che ero a Drag Race io ho risposto ‘scusa puoi ripetere?’ non ci credevo! Ho urlato! Poi ovviamente ho ringraziato“, la reazione di Adriana Picasso.

“Quel giorno non lo potrò mai dimenticare perché quando è arrivata la chiamata io stavo facendo dei lavori e quando ho sentito la voce al telefono di Dimitri una parte del mio cuore si è bloccata” – ha detto Morgana Cosmica – “Dentro di me credevo mi avesse chiamato per dirmi che gli dispiaceva. Quando però ho sentito dire ‘Morgana Cosmica farà parte della terza stagione di Drag Race’, raga, io credo di aver pianto“.

Amy Krania ha invece raccontato imitando la chiamata con Dimitri: “Ciao Alessio sono Dimitri, come te la cavi con le acting challenge? Siediti: ti volevo dire che farai parte della terza stagione”. “E io biiiip ok non ci credo! Ho pianto e mi sono nascosto per non farmi vedere. Ho urlato in silenzio!“. Più pacata, invece, la reazione di Leila Yarn: “Quando mi ha chiamato Dimitri ero scioccato, non ci credevo e non mi sembrava vero. Ci sono stati momenti di silenzio nella chiamata perché mi sembrava tutto allucinante“.

