Lacrime in diretta per Simona Branchetti, che piange a Pomeriggio 5 News

Simona Branchetti è sempre professionale, non si lascia mai trasportare troppo dalle emozioni quando tratta i casi di cronaca e attualità a Pomeriggio 5 News, ma ieri c’è stato un imprevisto. La conduttrice è scoppiata in lacrime quando ha ricordato Carlotta Dessì, la giornalista che lo scorso febbraio è morta a 35 anni, dopo aver combattuto contro una malattia che l’aveva colpita mesi prima.

Le lacrime di Simona Branchetti: “Scusatemi tanto, ma lei era un’amica vera”.

La Branchetti ha rivelato che il paese di Carlotta Dessì le intitolerà una piazza, poi però, nel mezzo del discorso la presentatrice si è commossa (qui il video completo): “Voglio ricordare l’amica e collega Carlotta Dessì, perché il suo paese Gergei, in Sardegna, lei era sarda, rende onore a Carlotta, la nostra collega, la giornalista che ha lavorato con noi e con me tanto tempo, sia al Tg5, che a Morning News e a Pomeriggio Cinque che avrebbe voluto tanto fare insieme a noi. Il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l’intitolazione di una piazza che si chiamerà Piazza Carlotta Dessì, che noi ricordiamo tutti con grandissimo affetto. Scusatemi per queste lacrime, ma Carlotta era un’amica vera. Mandiamo la pubblicità, ci fermiamo, a tra poco“.

Simona Branchetti aveva ricordato la collega e amica anche a pochi giorni dalla sua scomparsa: “Carlottina mia ci mancherai immensamente. Porterò sempre con me la tua simpatia, il tuo coraggio, le nostre avventure insieme. E porterò sempre con me la tua tenacia, la tua testardaggine “sarda” che ti ha fatto lottare fino all’ultimo con un coraggio ineguagliabile aggrappata a quelle tre parole scritte con il gessetto sulla lavagna che volevi che ripassassi ‘non mollare mai’. E non hai mollato fino alla fine, fino alla fine, ce l’hai messa tutta. Mi mancherà la tua risata, la tengo stretta nel cuore. Ciao Carlottina, ti voglio bene“.