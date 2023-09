Lacrime di Giselda nella notte: “Perché il pubblico ha votato Beatrice e non me?”

Ieri sera al Grande Fratello erano al televoto Giselda Torresan, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli e Grecia Colmenares. L’operaia veneta ha subito messo in chiaro che non le sarebbe importato troppo dell’esito della sfida e dei voti (da quando entrata ripete continuamente che la sua vita è lontana dallo spettacolo e non le interessa della tv). Eppure dopo la puntata la Torresan si è sfogata in un pianto tra le braccia di Rosy, ma andiamo per gradi e…



Beatrice Luzzi è stata la preferita dal pubblico con il 34% dei voti, Giselda è arrivata seconda con il 27%, Vittorio terzo con il 23%, Arnold quarto con il 9% e Grecia ultima con solo il 7%.

L’attrice si è subito tolta qualche sassolino dalle scarpe: “Il pubblico da casa vede tutto e sa quello che succede. Forse allora non è come dite voi. Allora dovreste vergognarvi di avermi isolata, insultata e di dire continuamente che sono io la cattiva. Non sarà che avete voi una visione di me così deviata? Le persone da casa non sono folli, magari sono loro che interpretano le cose per come stanno“.

Il pianto di Giselda Torresan dopo la puntata del Grande Fratello.

Subito dopo la puntata Giselda è scoppiata in lacrime e alcuni gieffini si sono chiesti il motivo del pianto. Rosy ha abbracciato la Torresan ed ha spiegato: “Ragazzi capitela. Lei dice, ci rimane male perché dice ‘perché il pubblico vuole come preferita una come Beatrice e invece non me?‘”.

Anita ha raggiunto Giselda e l’ha rassicurata: “Te lo dico io perché hanno preferito lei. Perché c’è bisogno di lei perché altrimenti non c’è gioco. Non l’hanno votata per i comportamenti che ha e perché piace, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gise ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti“.

A questi è venuto in mente che parte del pubblico potrebbe supportare Beatrice perché è la meno trattenuta e la persona più interessante lì dentro? Oppure dobbiamo votare tutti per l’operaia influencer da 150.000 follower che dice di non aver mai visto le cialde del caffè, la piastra ad induzione e un aereo?

Giselda mi ricorda 🦄 che piange quando non è stata eletta preferita #GrandeFratello — 〽️arii✨*•9*•🤍🖤🇷🇸✨ (@Marii_annaax06) September 28, 2023

La montanara che piange perché non è stata votata come preferita lei proprio erede della phata mental coach #GrandeFratello — Viviens (@feedledeedee) September 28, 2023