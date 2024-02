Lacrime di Alessandra a Sanremo: l’odio social e il significato del suo brano

Non solo meme più o meno divertenti e qualche polemica, negli ultimi due anni Alessandra Amoroso è anche stata presa di mira da alcuni hater che le hanno vomitato addosso minacce e insulti gravi di ogni tipo. La cantante oggi durante la conferenza stampa sanremese ha ripercorso questi anni complicati, ha letto alcune offese ricevute ed è scoppiata in lacrime. Alessandra ha anche raccontato com’è nato il suo brano Fino a Qui.

“Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare. Nell’ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni di carriera non mi ero mai trovata a dover affrontare e che non ero preparata ad affrontare.

“Per cui, anche se con fatica, vi leggerò alcuni dei commenti che ricevevo in quel periodo, perché credo che sia molto importante: Una bella corda. […] Preferirei cavarmi gli occhi che vedere sta m***a. […] Hai qualche disturbo sicuramente. […] Che donna di m***a che sei, sei una vergogna per i tuoi genitori. […] La figlia di Fantozzi, la rana mostuosa. […] Ancora parli, ma non ti fai schifo da sola. […] Venduta, per due spicci. […] Mi fai solo schifo. […] Per me ora puoi morire di fame. […]

E questo è un piccolo assaggio di quelle migliaia di commenti che ogni giorno per mesi ho ricevuto quotidianamente. – ha continuato in lacrime Alessandra – E che ovviamente mi hanno ferita profondamente. Ma mentre dentro soffrivo, l’unica reazione che riuscivo ad avere verso il mondo esterno era la rabbia. Sono arrivata al punto che nemmeno io mi riconoscevo più.

Mentre cercavo di capire come affrontare quell’odio che arrivava dal mondo social, succede qualcosa che mi fa capire che ormai la cosa era andata oltre.

E il giudizio non era rivolto solo alla cantante Alessandra Amoroso, ma si stava riflettendo anche su Alessandra come persona. Sono uscita un giorno a cena con la mia migliore amica, a Lecce, e una persona mi si è avvicinata e dopo aver scattato una foto, insieme mi ha detto “Ah, allora non sei così str***a come dicono”. Lì ho realizzato che tutto quello che stava succedendo stava cambiando anche l’idea che la gente aveva di me.

Avevo bisogno di prendermi del tempo per ritrovare un equilibrio con la musica, con me e con gli altri. Sono scappata in Colombia, e per tutto il periodo in cui sono rimasta lì non c’è mai stato, ve lo giuro, un momento in cui mi si sono detta di voler tornare perché sentivo la necessità di stare lontano. Quando sono rientrata in Italia ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile, ma piano piano mi ha aiutato a trovare una prospettiva nuova per vedere non solo me stessa”.