PASSARE il tempo ad ascoltare il rumore del torrente o il canto degli uccellini in una foresta ha un effetto positivo sulla nostra salute. Fa bene al morale, agisce sui livelli di stress e sulle nostre abilità cognitive. Ci rilassiamo, cala lo stress e siamo più attenti. Ma ‘il suono di Madre natura’ influisce anche sulla sensibilità al dolore. A sostenerlo una ricerca portata avanti da Rachel Buxton, biologa all’Università Carleton in Canada, pubblicata su Pnas.

“Di solito esaminiamo l’ambiente circostante da un punto di vista acustico, valutando l’inquinamento sonoro e calcolando il suo influsso negativo sulla fauna e la flora – spiega Buxton – . Ma molti biologi sono molto interessati al contrario. Vogliono capire quali siano i benefici dei rumori legati a elementi naturali che troviamo in parchi o foreste”.

Per questo Buxton e colleghi hanno deciso di analizzare la letteratura scientifica in materia, scoprendo che la maggior parte degli studi era stata svolta in laboratori oppure ospedali su gruppi di volontari. Prendendo in esame 36 sperimentazioni, la studiosa visto che sette era stato esaminato l’effetto dei rumori sul ritmo cardiaco, sulla pressione, sul dolore o sui livelli di stress. Le altre ricerche avevano invece misurato le conseguenze di un ambiente rumoroso sull’umore e sulle abilità cognitive.

Cercando di combinare tutti gli effetti positivi trovati in questi studi su gruppi di volontari esposti ai rumori naturali, gli esperti hanno scoperto che la salute globale dell’individuo migliorava del 184% e che i livelli di stress calavano del 28%.

Ma quali erano i suoni più graditi? Il rumore dell’acqua era al primo posto, seguito dal canto degli uccelli. I ricercatori hanno quindi deciso di analizzare le registrazioni nel tempo, nel corso di 15 anni, all’interno di 68 parchi nazionali, prendendo in esame complessivamente 221 siti. I suoni sono stati quindi classificati in gruppi: rumori causati dall’uomo, dagli animali oppure dagli elementi naturali (vento, pioggia..).

Nell’ambiente naturale i rumori legati all’acqua erano presenti nel 23% dei casi, mentre quelli degli uccelli nel 42%. I parchi con la migliore qualità sonora e con pochi rumori legati all’uomo si trovavano in Alaska, alle Hawaï e nel Nordovest del Canada. “In questa lunga ricerca, abbiamo raccolto prove che ascoltare suoni ‘naturali’ insieme a rumori portati dall’uomo è comunque più salutare rispetto a una situazione dove siano presenti solo rumori – ha detto ancora Buxton- Non sappiamo perché accade questo ma possiamo fare delle ipotesi. Pensi che da un punto di vista dell’evoluzione un ambiente acustico con molti suoni naturali rilassa, dà una percezione di sicurezza e permette di riposare la mente”.