Lacoste Th7618 Magliette Uomo

Creatore della prima polo nel 1933, Lacoste si è affermata come un marchio di lusso casual wear che unisce eleganza alla francese e libertà di movimento, ereditato dalle sue origini sportive. Il marchio al coccodrillo è tra i marchi famosi al mondo e si è affermato come riferimento della polo, reinventandola continuamente combinando eleganza alla francese e libertà di movimento, ereditata dalle sue origini sportive. Il marchio di coccodrillo in diverse forme, materiali e stili. Presenta in 120 paesi, offre un universo completo: abbigliamento, pelletteria, profumi, scarpe, occhiali, biancheria, orologi e biancheria intima, il cui sviluppo soddisfa i suoi elevati requisiti di qualità e responsabilità.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 24,2 x 18 x 5,9 cm; 150 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 aprile 2016Produttore ‏ : ‎ LacosteASIN ‏ : ‎ B00UNA3O14Numero modello articolo ‏ : ‎ TH7618Categoria ‏ : ‎ Uomo

Realizzato in materiali di alta qualità

Quantità per pacco: 1

65% Cotone, 35% Poliestere

Chiusura: Non disponibile

Lavare in lavatrice

Stile scollo: Collo a U

Manica corta

T-shirt

Moderno e sempre alla moda

50,95€