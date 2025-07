LacMus Festival: musica e giochi sul Lago di Como

Il LacMus Festival, dedicato alla musica sul Lago di Como e in corso fino al 20 luglio, offre una giornata ricca di eventi il 10 luglio. Con il tema “Giochi d’acqua”, il festival propone esperienze musicali per diverse fasce di pubblico.

La mattinata si apre alle 10.30 presso il Parco di Villa Mainona a Tremezzina, dove si svolgerà il laboratorio gratuito “Giochi in musica”, rivolto ai bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. Diretto da Paola Colombo, docente di pianoforte e laureata in semiologia della musica, il laboratorio mira a stimolare la creatività e l’espressione emotiva dei più piccoli attraverso attività di ascolto, movimento e produzione ritmica. Questa iniziativa, già ben accolta nella scorsa edizione del festival, rappresenta un’importante opportunità educativa.

Nel pomeriggio, alle 18.30, il Museo della Barca Lariana di Pianello del Lario ospita il concerto “Musica tra le barche”. La performance inizia con il clarinettista Anton Dressler, noto per la sua innovativa fusione di suoni acustici e live electronics. Dressler eseguirà le sue composizioni “Livemovement 1 e 2”, creando un’atmosfera sonora dinamica e originale. Durante l’evento è prevista anche una visita guidata al museo della durata di 45 minuti.

La seconda parte del concerto avrà luogo sulla terrazza del museo, con il pianista Axel Trolese che presenterà un programma ispirato a Maurice Ravel. Trolese eseguirà un repertorio che include opere di Turina, Albéniz, Liszt e Ravel, creando un viaggio musicale che parte dalla Spagna e culmina con capolavori del compositore francese, sia per pianoforte solo che in arrangiamenti per clarinetto e pianoforte.