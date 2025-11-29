Laceno d’Oro Festival a Avellino

È tutto pronto per il taglio ufficiale del nastro della cinquantesima edizione del Laceno d’Oro International Film Festival. Ben 11 i giorni di eventi nel capoluogo irpino, dove il cinema torna protagonista e il pubblico ha la possibilità di incontrare i grandi autori.

Il programma completo è disponibile online sul sito www.lacenodoro.it, e include 2 Premi alla carriera per Leos Carax e Victor Erice, con retrospettive dedicate, il Premio d’Onore Pier Paolo Pasolini con retrospettiva ad Andrei Ujică, 3 concorsi internazionali, una ricca rassegna di film Fuori Concorso, italiani e stranieri, con incontri con gli autori, workshop e masterclass, presentazioni di libri, un concerto e altri eventi.

Il festival si apre con due eventi speciali: sabato 29 novembre il primo appuntamento con Sonoteca al Mercato Nero di Atripalda propone la Sonorizzazione di Tetsuo, a cura di Raffaele Caputo, mentre domenica 30 novembre si riaprono le porte del cinema Eliseo di Avellino per una retrospettiva dedicata a It’s Alive Films di Jani Pösö e Teemu Nikki.

La commissaria straordinaria Giuliana Perrotta ha dichiarato che il Laceno d’Oro è un festival dal prestigio indiscusso, che rappresenta uno dei punti di forza del patrimonio culturale di questo territorio. Il presidente del Circolo ImmaginAzione Antonio Spagnuolo ha ringraziato la commissaria per la passione e lo slancio nei confronti del festival.

La cinquantesima edizione si arricchisce anche della partnership con la Provincia di Avellino, che propone un articolato programma di tour guidati, visite tematiche e un laboratorio didattico. Il festival aggiunge un altro tassello alla sua capacità di accogliere pubblici differenti, diventando family-friendly, con la possibilità per i genitori di lasciare i bambini alle attività museali mentre assistono alle proiezioni.

I titoli di coda di questa edizione scorrono il 9 dicembre con un altro evento targato Sonoteca: la sonorizzazione di Nosferatu a cura di Jeffrey Dreamer, al Multiplex di Mercogliano. La direttrice artistica Maria Vittoria Pellecchia ha concluso che il festival non è una semplice rassegna né soltanto un momento dedicato all’assegnazione di un premio, ma un vero spazio di incontro, confronto e crescita per tutta la comunità.