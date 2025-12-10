Laceno D’oro ad Avellino

Portare il cinema in un luogo che non sia una grande città italiana è sempre una sfida. Questa sfida è ancora più grande se si tratta di una provincia geograficamente isolata, circondata dall’appennino campano, dove le cicatrici e l’eredità del disastroso terremoto sono ancora visibili.

Il Laceno D’oro, nato come rassegna cinematografica e poi diventato festival internazionale del cinema, continua a mantenere viva la magia e l’interesse attorno alla settima arte. Nove giornate di programmazione, tutte a ingresso gratuito, hanno riempito le sale storiche della città di Avellino, il cinema Eliseo e il cinema Partenio, di persone di ogni genere e età.

Il programma del festival è stato composto da tre sezioni internazionali, con il concorso Laceno d’Oro vinto da “Eighty Plus” di Želimir Žilnik, e da incontri e scoperte, con la partecipazione di maestri del cinema come Leos Carax, Victor Erice e Andrei Ujica, che hanno tenuto masterclass e ricevuto il premio alla carriera.

Il festival ha anche presentato film come “Meteors” di Hubert Charuel, “Explode Sao Paulo, Gil” di Maria Clara Escobar e “Imago” di Déni Oumar Pitsaev, che esplorano temi come la realtà e il sogno, la speranza e la disperazione. Un altro film presentato è stato “TrepaNation” di Ammar Al-Beik, un collage sperimentale che ricostruisce gli ultimi dieci anni di vita del regista, rifugiato in un campo alla periferia di Berlino.