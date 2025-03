“L’accusa è seria” Tony Effe indagato: cosa avrebbe fatto il cantante

Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, è attualmente sotto indagine per rissa aggravata, in relazione a un episodio avvenuto due anni fa a Porto Cervo. Le indagini della Procura hanno rivelato che Effe è stato coinvolto in un conflitto che ha coinvolto tre buttafuori e alcuni amici. L’incidente è avvenuto ad agosto 2023, quando il gruppo di Effe è stato respinto dalla sicurezza di un locale, scatenando una reazione violenta che ha causato danni alla struttura e ferito sei persone.

I dettagli dell’indagine sono emersi il 10 marzo, dopo un lungo lavoro di raccolta prove. L’avvocato di Tony Effe, Donatella Cerè, è stata informata degli sviluppi. Oltre a Effe, è coinvolto anche un pugile milanese e un ultrà della Lazio, entrambi legati al trapper. L’incidente si è verificato davanti a una discoteca frequentata da celebrità, dove la rissa è iniziata dopo il rifiuto della security di far entrare il gruppo di Effe, portando a una reazione violenta.

Nonostante la gravità dell’episodio, non è stata presentata una denuncia immediata. Tuttavia, la Procura ha identificato i coinvolti, tra cui Effe, il quale potrebbe dover rispondere di danneggiamento e rissa aggravata. Attualmente, il trapper ha scelto di non commentare pubblicamente la situazione, che si presenta complessa. Questo non è il primo problema legale per Effe; nel 2021 è stato condannato ai servizi sociali per aver causato la frattura della mandibola a un fan in un’altra rissa. La sua carriera musicale, segnata da successi, è ora sotto pressione a causa di queste questioni legali.