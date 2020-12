“Nemmeno una bestia ammazza in quel modo i propri figli. Ma che uomo era questo?”. Aldo Calzarotto, padre di Roberta, risponde al telefono dopo il dolore per la perdita dei due nipoti, Francesca di 15 anni, e Petro di 13, uccisi dal padre Alessandro Pontin a coltellate a Trebaseleghe. Una giornata che segnerà per sempre un prima e un dopo, nella storia di questa famiglia. “Più volte mia figlia era stata a parlare con i carabinieri di quell’individuo che faceva cose strane. Purtroppo siamo arrivati a questo, i ragazzi sono morti e io ho perso tutti e due i miei adorati nipoti”.

Francesca e Pietro vivevano insieme alla mamma proprio nella villetta di campagna dove abita anche il nonno Aldo. “Andavo a prenderli a scuola ogni giorno, perché mia figlia lavora. Mangiavano con me e mia moglie. Come viviamo senza di loro?”. Claudio Calzarotto, fratello di Roberta, parla di quello che è stato l’innesco della tragedia. “Mia sorella percepiva 100 euro al mese per i due bambini e al magistrato sembrava una cifra non adeguata, eccessivamente bassa. Lei aveva chiesto qualcosa di più, ma proprio questa settimana è stato tutto archiviato e lei era molto arrabbiata. Sembrava che lui non avesse colpe e invece”.

Quello di Alessandro Pontin era un volto noto a Trebaseleghe e dintorni. Per un lungo periodo aveva lavorato come artigiano parquettista ma poi le cose non erano dandate bene. E allora eccolo che si reinventa una nuova professione, purtroppo dai guadagni ancora più incerti. Aveva abbracciato le discipline olistiche. “Il mondo riflesso di Alessandro Pontin” è il nome del gruppo Facebook creato per cercare di attrarre clienti.

Un’attività che portava avanti con la nuova fidanzata, Luciana Zillio. “Amo un uomo da sei mesi e non tornerà più a casa. Il suo gesto è stato un fulmine devastante: uccidere i figli e sé stesso. Cosa possono donare i giudizi? Sono colpevole d’amore… Pace per tutti. I processi li lascio a voi persone sapienti. Grazie a tutti coloro che sono vicini “, ha scritto la donna su Facebook, postando una foto di loro due insieme. “Stavamo insieme da sei mesi” racconta. “Lo vedevo tranquillo, sereno. Ci siamo sentiti verso le 23 di sabato. Ci siamo parlati, ci siamo dati la buona notte”.