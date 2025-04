L’accusa dei Poggi contro i legali di Alberto Stasi sul delitto di Garlasco: ‘In cerca di un colpevole alternativo’

Gli avvocati della famiglia Poggi hanno respinto l’idea di un colpevole alternativo, Andrea Sempio, per il delitto di Garlasco. Sottolineano che l’analisi del DNA non modifica il quadro probatorio e definiscono “sorprendente” l’apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti di Sempio, ritenendo che ci siano state diffusione mediatica di suggestioni senza fondamento. Secondo i legali, le evidenze a carico di Alberto Stasi, già condannato, rimangono solide e non possono essere messe in discussione. La comparazione del DNA tra Sempio e le “27 perizie” non cambia il fatto che non ci siano tracce dell’assassino sulle unghie della vittima. Gli avvocati, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno presentato una memoria alla giudice Daniela Garlaschelli, sottolineando che la difesa di Stasi stia cercando disperatamente di addossare la colpa a un nuovo sospettato.

In precedenza, il team legale di Stasi aveva presentato una relazione sul DNA e un’ulteriore perizia relativa a un’impronta di scarpa, riaccendendo le indagini su Sempio, il cui coinvolgimento era stato escluso nel 2017 e archiviato nel 2020. I legali della famiglia Poggi hanno esposto le prove a sostegno della condanna di Stasi, affermando che il passare del tempo ha invece favorito la diffusione di ipotesi infondate. Inoltre, evidenziano che la riapertura del caso su Sempio è stata provocata dalla difesa di Stasi, che avrebbe dovuto invece rivolgersi agli organi preposti per la revisione del processo. Si attende un’udienza il 9 aprile riguardo a nuovi esami genetici richiesti dalla procura.