L’Accusa al Garante e il Futuro del Simbolo

La tensione interna al Movimento 5 Stelle (M5S) ha raggiunto un punto critico a causa di un acceso scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Al centro del conflitto ci sono le modifiche statutarie, la sorte del simbolo del Movimento e accuse reciproche che minacciano l’unità interna. Conte sostiene la necessità di apportare modifiche per “rigenerare il Movimento”, mentre Grillo chiede una nuova votazione, affermando che il “quorum necessario non è stato raggiunto”. Conte ribatte a questa richiesta considerandola una “clausola feudale” non rappresentativa dello spirito del M5S.

Il tema del voto interno è acceso, e Grillo ha espresso la volontà di un ulteriore passaggio per confermare le modifiche. Conte, tuttavia, è determinato a richiamare gli iscritti al voto, affermando che non c’è stata una vera contrapposizione tra lui e Grillo, bensì il fondatore si sarebbe messo “contro la comunità”. Seguaci di Grillo, qualora il voto venisse confermato, stanno cercando di boicottare le decisioni di Conte, come dimostrato dai fischi rivolti a quest’ultimo.

Uno degli aspetti più critici della disputa riguarda il simbolo del Movimento 5 Stelle, sul quale Grillo insiste per mantenere il controllo. Alcuni membri vicini a Grillo suggeriscono che Conte debba restituirlo per farlo diventare un elemento storico del passato. Conte ha però chiarito che il simbolo appartiene al Movimento e non a lui né a Grillo, negando qualsiasi possibilità di cambio del simbolo o di scissione interna, affermando che tali decisioni devono spettare all’assemblea tramite voto.

Conte si distacca dalle accuse di Grillo, rifiutandosi di personalizzare il dibattito interno. Il suo obiettivo è quello di rafforzare il Movimento attraverso la partecipazione democratica, rifiutando decisioni imposte dall’alto. Politicamente, Conte vuole proiettare il M5S in una nuova dimensione di autonomia e progressismo, distaccandosi dall’eredità di Grillo. Ha annunciato che il Movimento non è più rappresentato come “grillino” o “contiano”, ma come “progressisti di nuovo conio”, evidenziando la sua volontà di costruire una forza politica orientata verso il futuro.