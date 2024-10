L’accordo su custodia e mantenimento dei figli

Chiara Ferragni e Fedez si avvicinano sempre di più alla separazione, con la coppia che sembra essere a un passo dall’accordo per l’affidamento congiunto dei due figli. Secondo le ultime indiscrezioni, Chiara non avrebbe più intenzione di “mercanteggiare” riguardo alle spese per i bambini, decidendo di tenere con sé i figli e permettendo a Fedez di vederli a settimane alternate.

Sembra che siano stati superati i principali ostacoli che hanno finora impedito un accordo, in particolare riguardo all’assegno per il mantenimento dei figli. Gli avvocati dei due, Daniela Missaglia per Chiara e Andrea Pietrolucci, Pompilia Rossi e Alessandro Simeone per Fedez, stanno lavorando a un’intesa che prevede una divisione quasi paritaria del tempo da trascorrere con i bambini. Ogni genitore si occuperà delle spese quotidiane durante i giorni di permanenza dei figli presso di loro.

Fedez, secondo le fonti, sarebbe anche disposto a sostenere ulteriori spese, come quelle per la scuola e le attività sportive dei bambini. Ciò sarebbe stato confermato da persone vicine al rapper, evidenziando che l’affidamento di Leone e Vittoria avverrà con una frequenza quasi paritaria tra i due genitori. Le spese quotidiane saranno quindi divise, mentre Fedez si farà carico di spese scolastiche e sanitarie.

La separazione potrebbe realizzarsi nel giro di qualche settimana, rappresentando un passo verso il divorzio dopo sei mesi, e segna il culmine di una crisi iniziata a febbraio, momento in cui Chiara stava affrontando anche il “Pandorogate”. Questo caso ha visto la procura di Milano chiudere un’inchiesta che contestava a Chiara Ferragni l’ipotesi di truffa aggravata, accusandola di aver danneggiato i consumatori con informazioni fuorvianti e di aver ottenuto un profitto ingiusto di oltre 2 milioni di euro.

In sintesi, la situazione tra Chiara Ferragni e Fedez si sta evolvendo verso una separazione amichevole, con entrambi i genitori che intendono collaborare per il benessere dei figli. Nonostante le difficoltà passate e le controversie legali, entrambi sembrano focalizzati su un accordo equo per la loro famiglia.