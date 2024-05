l’accoglienza del suo felino lascia tutti senza parole

Incredibile la reazione del suo felino quando torna da un viaggio di due settimane, ecco il video che sta emozionando tutti.

Spesso si pensa che i gatti siano meno affettuosi dei cani oppure che non lo siano per niente e pensino solamente a loro. Di certo sono animali opportunista, se fosse diversamente non sarebbero sopravvissuti nel corso della storia, ma hanno anche imparato in tutto questo tempo a convivere con gli umani e ad apprezzarli. Ci sono alcuni gatti che sono molto affettuosi e che dipendono in tutto e per tutto dalle persone di riferimento. Come questo micio che ha visto tornare a casa dopo un viaggio di due settimane la sua mamma umana e la sua reazione sta sorprendendo tutti. Anche la sua “padrona” è rimasta del tutto sorpresa, quindi, vale la pena scendere nei dettagli.

Torna da un viaggio di due settimane: la reazione del felino sorprende anche la sua mamma umana

Una tatuatrice canadese ha postato sul suo profilo di TikTok dal nome @gentle.rebel.tattoos un video in cui riprende il suo micino. Lui si chiama Ronan ed è un bellissimo gatto tigrato grigio e bianco. Nella didascalia viene raccontato che cosa succede ed è veramente sorprendente.

Nelle immagini, del video di pochi secondi, si vede Ronan accoccolato tra le braccia della sua mamma con la zampina sul suo petto. Lei lo bacia carinamente e affettuosamente sulla testa e poi si allontana. È proprio in quel momento che il gatto fa un piccolo miagolio che è evidentemente una richiesta.

Lui vuole che lei lo baci ancora. E questa scena si ripete più volte. Nel frattempo, Ronan respira agitato e fa tante fusa. Insomma, è felicissimo del ritorno a casa della sua mamma e adesso la vuole tutta per sé.

@gentle.rebel.tattoos #fyp #catsoftiktok #travel #tattooartist #guestspot ♬ original sound – Gentle.Rebel.Tattoos

La mamma di Ronan ci spiega che cosa è successo. Lo ha lasciato per due settimane per andare dalla sua famiglia, ma è una cosa che ha già fatto. Al suo ritorno lo ha trovato con quell’atteggiamento, come se parlasse e gli stesse dicendo di quanto gli è mancata.

In realtà, è una cosa che Ronan non aveva mai fatto prima. Ecco perché tanta sorpresa. Questo è stato un momento davvero molto speciale in cui entrambi hanno capito il valore del loro legame.