Oggi come oggi la lista di dispositivi di bordo che permettono di migliorare l’esperienza di guida e viaggiare molto più tranquilli sono diversi.

Fra questi di certo ha un ruolo chiave il lettore multimediale per l’automobile, un prodotto che sta davvero spopolando specie nell’ultimo periodo.

Questo non permette solo di ascoltare la musica, quindi di sostituire il normale autoradio, ma anche di vedere video o aprire altre tipologie di files e fare da navigatore satellitare e da telefono. Si tratta insomma di un dispositivo molto versatile capace di garantire ampie funzionalità. In alcuni viaggi, specie lunghi e magari con dei bambini a bordo, questo prodotto diventerà un indispensabile alleato.

Questo dispositivo moderno si potrebbe pensare avere costi esorbitanti, ma in realtà è possibile trovarlo oggi a ottimi prezzi, senza rinunciare alla qualità del prodotto, online. Ci sono portali, infatti, che sono specializzati e propongono lettori multimediali molto convenienti come qualità prezzo. Questo riguarda Euautopezzi.it. Vediamo nel dettaglio quali sono alcune delle più ricercate e note funzionalità di questi dispositivi.

Funzionalità dei lettori multimediali

Riproduzione audio: Il lettore può sostituire il sistema di autoradio dell’automobile, consentendo di ascoltare sia le radio, sia i propri file (di solito mp3) da chiavetta o da telefono. È chiaro che l’auto dovrà essere dotata di altoparlanti di qualità e ben distribuiti strategicamente per un ottimo ascolto.

Riproduzione video e film: a video si possono riprodurre anche film. Anche se è importante ricordare che di certo non è una funzionalità dedicata al pilota, per ovvie ragioni di sicurezza, è chiaro che può essere una funzionalità utile, anzi strategica, per intrattenere in caso di lunghi viaggi altre persone o bambini. In alcuni modelli è possibile collegare anche delle cuffie bluetooth per far sì che non tutti debbano sentire anche l’audio.

Navigatore satellitare: il navigatore è stato sostituito ormai da sistemi di navigazione sul telefono o se si hanno, appunto, dai lettori multimediali. Grazie al collegamento con il telefono e al gps è infatti possibile impostare la navigazione direttamente sul lettore per una visione ben più comoda rispetto ad un telefono.

Telefono e vivavoce: collegando il telefono personale al lettore multimediale tramite bluetooth di solito, è possibile ricevere ed inviare le chiamate comodamente in vivavoce senza dover occupare le mani utilizzando direttamente il telefono. Questo, tra l’altro, sarebbe proprio vietato dalla legge e oggi si è soggetti anche al ritiro della patente in alcuni casi.

Come si installa un sistema di questo tipo?

Moltissimi modelli di auto moderne hanno oggi già installato un sistema multimediale. Coloro che tuttavia non lo possiedono perché non previsto su quel modello o perché l’auto è datata, possono installarne uno a parte per godere così di tutti i vantaggi del caso. Alcuni sistemi operativi sono comunque prodotti dalle case madri, quindi in caso l’azienda produttrice della propria auto ha un suo sistema è bene sapere che si può acquistare il relativo sistema.

Esistono tuttavia dei sistemi alternativi: sfruttando cioè gli adattatori bluetooth in modo da mettere in collegamento l’auto e il telefono o acquistando un HUD, ovvero un sistema specifico. Se non si è esperti non bisogna temere perché per ogni sistema e per ogni tipo d’automobile ci sono online fior fiore di tutorial e guide.