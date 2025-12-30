Labro Festival: spettacoli invernali a Labro

Il Labro Festival prosegue la sua programmazione anche nel periodo invernale, con una rassegna speciale articolata in tre appuntamenti in programma tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Il calendario propone linguaggi diversi, come teatro, musica dal vivo e performance itineranti, offrendo al pubblico un modo alternativo di vivere il borgo di Labro durante le festività.

Il primo evento, realizzato domenica 28 dicembre, ha avuto grande successo con “Canto di Natale” di Charles Dickens, presentato in una versione raccontata con musica dal vivo a cura di Jobel, con Brian Latini e Simone Scifoni. Il secondo appuntamento si terrà venerdì 2 gennaio alle ore 18:00 presso il Teatrino Comunale con il concerto “In Dulci Jubilo” di Alisea Ensemble, che propone un programma pensato per il periodo invernale con violino, flauto traverso, pianoforte e voce.

La rassegna si conclude domenica 4 gennaio alle ore 15:30 con “La Corte di Ghiaccio”, una performance itinerante a cura di Jobel che accompagnerà il pubblico in una passeggiata artistica tra le vie del borgo. La partenza è prevista da Piazza Nobili Vitelleschi. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e le informazioni sono disponibili su Facebook e Instagram: Labro Festival.