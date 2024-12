Labrador, l’aspettativa di vita dipende dal colore del suo pelo

Il colore del pelo del cane potrebbe influenzare la sua aspettativa di vita, secondo uno studio condotto dall’Università di Sydney. Questo studio ha rivelato che i Labrador, una razza comunemente apprezzata per la loro gentilezza e intelligenza, presentano differenze significative nella loro durata di vita in base al colore del loro mantello: cioccolato, crema o nero.

In questo ambito, è emerso che il Labrador di colore cioccolato ha un’aspettativa di vita più breve rispetto agli altri due colori. Infatti, i Labrador crema e neri hanno una durata di vita media di 12 anni, mentre quelli cioccolato vivono in media solo 10 anni. Questa differenza è attribuita alla predisposizione di alcuni colori a specifiche malattie. I Labrador cioccolato, in particolare, sono più soggetti a problemi di salute come infezioni dell’orecchio e dermatite piotraumatica, nota come “hot spot”.

I ricercatori hanno suggerito che queste differenze sono legate alla genetica e alla pigmentazione del pelo. Il gene del colore cioccolato è recessivo, il che implica che sia necessario che entrambi i genitori portino tale gene affinché possa manifestarsi. Questo ha portato a un declino della diversità genetica, rendendo i cani cioccolato più vulnerabili a malattie.

Inoltre, va notato che i Labrador, indipendentemente dal colore, sono a rischio di obesità. Circa l’8,8% di questi cani è considerato sovrappeso, il che potrebbe comportare ulteriori complicazioni per la loro salute, in particolare per le articolazioni.

Queste informazioni offrono spunti utili per chi sta considerando l’adozione di un cane, poiché l’aspettativa di vita può variare a seconda del colore del mantello. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’amore e il benessere dell’animale dovrebbero rimanere la priorità principale, indipendentemente dal colore o dalla razza. L’importante è godere della compagnia e creare un legame duraturo con il proprio compagno a quattro zampe.