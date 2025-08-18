Labrador eroe salva padrone da ictus nel Colorado

Il Labrador Tommy ha dimostrato di essere un vero eroe per il suo padrone Hank Ford, un veterano di guerra del Colorado. Un giorno, Tommy ha iniziato a svegliare Hank con insistenza, spingendolo con il muso e saltandogli addosso. Inizialmente, Hank pensò che il cane volesse solo uscire, ma subito dopo avvertì giramenti di testa e una forte debolezza.

Controllando i suoi valori cardiaci con un dispositivo domestico, Hank scoprì di avere un battito di 171 pulsazioni al minuto. I medici inizialmente non credevano ai risultati, ma l’allerta di Tommy si rivelò fondata: Hank era in una fase di fibrillazione atriale, una condizione potenzialmente pericolosa che potrebbe portare a un ictus o alla morte.

La loro relazione ha radici profonde. Dopo anni di servizio in missioni come Desert Storm e Iraq, Hank stava combattendo con il PTSD e le difficoltà di reinserimento. La sua vita è cambiata quando il Wounded Warrior Project lo ha messo in contatto con Dogs Inc, un’organizzazione che fornisce cani guida e da supporto. Da quel momento, Hank e Tommy sono diventati inseparabili.

Tommy non è solo un cane addestrato, ma una presenza che riconosce i segnali di stress e apporta equilibrio. Quando Hank si sentiva sopraffatto dai ricordi, Tommy si avvicinava per offrirgli conforto. Quando il cuore di Hank ha rischiato di fermarsi, la prontezza di Tommy gli ha permesso di raggiungere l’ospedale in tempo, evitando un ictus devastante. Dopo la crisi, Tommy si è sdraiato accanto a lui in reparto, dimostrando ancora una volta il valore dei cani da servizio come veri compagni salvavita.