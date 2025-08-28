Labour Film Festival a Sesto San Giovanni: cinema e lavoro

Dal 1° settembre si apre la 21esima edizione del Labour Film Festival di Sesto San Giovanni, una rassegna che esplora il legame tra cinema e lavoro, promossa da Cisl e Acli Lombardia in collaborazione con il cinema Rondinella. Questo festival, il primo in Italia e uno dei più rilevanti a livello europeo, segna l’inizio della stagione delle rassegne nella “casa del cinema” di Sesto.

Il programma include 31 opere tra cortometraggi, documentari e fiction, un’opera teatrale e incontri con i registi. Il tema centrale del festival è l’analisi delle diverse interazioni tra l’essere umano e il mondo del lavoro. Tra i film presentati, “La storia di Souleymane” di Boris Lojkine racconta lo sfruttamento dei giovani rider migranti, mentre “Aragoste a Manhattan” di Alonso Ruizpalacios offre uno sguardo sul mondo della cucina. “Guida pratica per insegnanti” di Thomas Lilti evidenzia le sfide dell’insegnamento, “Sons” di Gustav Moller esplora il difficile compito dell’agente carcerario, e “L’ultimo turno” di Petra Volpe narra la storia di un’infermiera che lavora in un ospedale in difficoltà.

Fino al 9 ottobre, il festival prevede anche eventi dedicati ai “mestieri del cinema”. Il primo incontro, l’8 settembre, sarà con Maurizio Nichetti, che presenterà il suo nuovo film “Amiche mai” e terrà una masterclass. Altri incontri si terranno con i registi Silvia Luzi e Luca Bellino l’22 settembre e con Davide De Michelis, Alessandro Rocca e Vito Fiorino il 18 settembre, riguardante il naufragio del 2013 a Nord di Lampedusa.

Non mancherà una riflessione storica con il racconto animato del BZ 308, a testimonianza della produzione aeronautica italiana. Inoltre, lo spettacolo teatrale “E li chiamano ragazzi speciali” affronta il tema dei diritti negati ai disabili nel mondo del lavoro. La rassegna si concluderà con il Labour Short Award, dedicato ai cortometraggi. Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili su www.cinemarondinella.it.