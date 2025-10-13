Laboratorio innovativo di Western Digital per lo storage USA

Western Digital ha aperto un nuovo laboratorio all’avanguardia a Rochester, Minnesota, dedicato all’integrazione e al collaudo dei sistemi di storage. Questo Space Integration and Test (SIT) Lab, che copre oltre 2.300 metri quadrati, è progettato per accelerare la qualificazione degli HDD ad alta capacità, offrendo ai clienti accesso rapido e prevedibile alle soluzioni di storage, migliorando l’efficienza economica su larga scala.

L’apertura del laboratorio risponde all’aumento della domanda di storage generata dalle applicazioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è ridurre i tempi di validazione e accelerare i ritorni sugli investimenti, mantenendo alta affidabilità e performance nei processi. Il laboratorio ospita attività di ricerca, sviluppo e operazioni a livello globale e include un mini data center che consente test in ambienti reali, facilitando l’implementazione di soluzioni per workload complessi di AI e cloud.

Il SIT Lab è concepito come un hub collaborativo, dove gli ingegneri lavorano a stretto contatto con i clienti in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla qualifica, fino alla produzione e al termine della vita utile. Questo approccio consente di sviluppare soluzioni che rispondono perfettamente alle esigenze del mercato.

Western Digital ha evidenziato che gli HDD rimangono fondamentali per la gestione dei dati nell’era dell’intelligenza artificiale, sostenendo che quasi l’80% dei dati cloud è archiviato su questi dispositivi. La nuova struttura non solo rappresenta un investimento tecnologico, ma anche un impegno per la formazione di nuove generazioni di ingegneri nel territorio locale, contribuendo così all’innovazione economica nel settore digitale.