Laboratorio di Fotografia Architettonica e di Interni

Il secondo incontro del programma FUJIFILM Events si svolgerà a Milano in collaborazione con FCF, Forniture Cine Foto. L’evento prevede un workshop dal titolo “Il cerchio illuminante – Workshop di Fotografia di Architettura e Interior”, tenuto dal fotografo Beppe Raso. Il workshop avrà luogo giovedì 26 settembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso la FCF Gallery in via Maestri Campionesi 25.

L’obiettivo del workshop è sottolineare l’importanza di utilizzare strumenti adeguati nella fotografia architettonica, per garantire che il linguaggio visivo rifletta la visione del progettista. Questo concetto è valido anche per la fotografia d’interni. Durante il workshop, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con una serie di immagini esplicative, utilizzando ottiche decentrabili Fujifilm, in sinergia con le fotocamere GFX, per ottenere risultati di alta qualità. La sessione si articolerà in teoria, pratica e revisione dei lavori: inizialmente si affronterà la parte teorica, seguita da un’uscita pratica sul campo per applicare le nozioni apprese in situazioni reali.

Il workshop è gratuito, ma è necessaria la registrazione sul sito https://explore.fujifilm.it/eventi, con un limite di 15 partecipanti. La giornata sarà strutturata come segue: dalle 15:00 alle 16:30 sessione teorica, dalle 16:30 alle 18:00 attività pratica all’aperto, e dalle 18:00 alle 19:00 analisi dei lavori realizzati.

Fujifilm Events è un programma itinerante dedicato agli appassionati e professionisti della fotografia, che mira a diffondere la cultura fotografica attraverso eventi pratici e l’uso della tecnologia FUJIFILM, in particolare le serie X e GFX. Gli eventi includono passeggiate fotografiche, workshop e seminari guidati da esperti del settore, offrendo così l’opportunità di apprendere nuove tecniche e migliorare le abilità fotografiche dei partecipanti.

Il fotografo Beppe Raso possiede oltre 30 anni di esperienza e si dedica alla fotografia di architettura, design e arredamento, cercando sempre la bellezza e l’armonia nei suoi scatti. Ha collaborato con rinomati studi di architettura e aziende di design a livello internazionale e ha anche insegnato fotografia di architettura presso la Libera Accademia Belle Arti LABA di Brescia. Raso è un appassionato utilizzatore di macchine fotografiche tecniche e ama condividere le sue conoscenze con gli altri, mirando sempre a migliorare le proprie capacità.