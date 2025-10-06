Laboratorio di cucina mostruosa per bambini a Halloween

Un evento spaventoso sta per arrivare per i piccoli chef! I bambini avranno l’opportunità di creare deliziose ricette di Halloween con l’assistenza di Elisa Perillo, conosciuta come Peri, fondatrice di Peri & the Kitchen, specializzata in ricette per i più piccoli.

Sabato 18 ottobre, dalle 15:00 alle 16:30, presso il Bistrot Caffetteria Al Volo a Lancenigo (TV Nord), i bambini potranno cimentarsi in pigiama party mostruoso, trasformandosi in chef grazie alla preparazione di dolcetti a tema Halloween. Sarà possibile partecipare mascherati o truccati per rendere l’esperienza ancora più divertente.

Per prendere parte al laboratorio, è necessario iscriversi compilando il form disponibile al link indicato, presente anche sui social di Peri & the Kitchen e del Bistrot Al Volo. I posti sono limitati. È consigliata un’età dai 4 ai 12 anni e i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per tutta la durata del laboratorio.

L’evento si svolgerà presso il Bistrot Caffetteria Al Volo, situato in Via Piave, 137 bis, 31020 Lancenigo (TV). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Peri al numero fornito o via email.