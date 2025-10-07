Laboratorio Aperto a Forlì: innovazione e sostenibilità tecnologica

Al Laboratorio Aperto, situato negli spazi ristrutturati dell’ex Santarelli, prenderanno il via due iniziative gratuite dedicate alla creazione di una città più sostenibile, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna. La prima iniziativa è organizzata da Maker Dojo, un ente specializzato nella didattica digitale, e prevede un ciclo di attività per ragazzi dai 9 ai 14 anni. Ci saranno cinque incontri, a partire da domani, dalle 15.45 alle 18, per esplorare temi come la robotica, il coding, il tinkering, l’elettronica e la stampa 3D. Barbara Bulf di Maker Dojo spiega che l’obiettivo è insegnare a programmare e comprendere l’elettronica, creando un ambiente dove i giovani possano imparare dagli esperti e cimentarsi in attività pratiche.

Le prossime date degli incontri sono il 24 ottobre, il 7, il 20 e il 27 novembre. Le iscrizioni sono disponibili sul sito di Maker Dojo. Contemporaneamente, il Laboratorio Aperto, in collaborazione con il Comune e altre realtà locali, lancia una Call for Innovation. Questo concorso invita startup, studenti universitari e scuole superiori a presentare idee innovative per migliorare l’efficienza della città. Marco Mulana, innovation officer del Laboratorio Aperto, evidenzia come il contest possa aiutare Forlì a diventare più smart e sostenibile, affrontando temi come la gestione dei rifiuti, l’illuminazione pubblica e le emergenze climatiche.

La scadenza per partecipare al concorso è il 31 ottobre. I finalisti, che saranno comunicati il 18 novembre, potranno vincere premi come un corso digitale sulle tecnologie avanzate, 500 euro e consulenze con esperti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Laboratorio Aperto.