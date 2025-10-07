12.6 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Tecnologia

Laboratorio Aperto a Forlì: innovazione e sostenibilità tecnologica

Da StraNotizie
Laboratorio Aperto a Forlì: innovazione e sostenibilità tecnologica

Al Laboratorio Aperto, situato negli spazi ristrutturati dell’ex Santarelli, prenderanno il via due iniziative gratuite dedicate alla creazione di una città più sostenibile, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna. La prima iniziativa è organizzata da Maker Dojo, un ente specializzato nella didattica digitale, e prevede un ciclo di attività per ragazzi dai 9 ai 14 anni. Ci saranno cinque incontri, a partire da domani, dalle 15.45 alle 18, per esplorare temi come la robotica, il coding, il tinkering, l’elettronica e la stampa 3D. Barbara Bulf di Maker Dojo spiega che l’obiettivo è insegnare a programmare e comprendere l’elettronica, creando un ambiente dove i giovani possano imparare dagli esperti e cimentarsi in attività pratiche.

Le prossime date degli incontri sono il 24 ottobre, il 7, il 20 e il 27 novembre. Le iscrizioni sono disponibili sul sito di Maker Dojo. Contemporaneamente, il Laboratorio Aperto, in collaborazione con il Comune e altre realtà locali, lancia una Call for Innovation. Questo concorso invita startup, studenti universitari e scuole superiori a presentare idee innovative per migliorare l’efficienza della città. Marco Mulana, innovation officer del Laboratorio Aperto, evidenzia come il contest possa aiutare Forlì a diventare più smart e sostenibile, affrontando temi come la gestione dei rifiuti, l’illuminazione pubblica e le emergenze climatiche.

La scadenza per partecipare al concorso è il 31 ottobre. I finalisti, che saranno comunicati il 18 novembre, potranno vincere premi come un corso digitale sulle tecnologie avanzate, 500 euro e consulenze con esperti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Laboratorio Aperto.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità: La Battaglia di Bottura
Articolo successivo
Autunno sullo schermo: film imperdibili da vedere in streaming
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.