l’abitudine del gatto Beppo VIDEO

Un gatto piuttosto “libertino” di nome Beppo attira l’attenzione dei passeggeri e degli autisti mentre viaggia da solo in bus.

La solitaria presenza di un gatto arancione, ormai abituato a salire a bordo di un autobus di linea, non ha potuto fare a meno di incuriosire molti viaggiatori e autisti del locali. I quali hanno presto iniziato a cercare maggiori informazioni sul micio per scoprire quale fosse il segreto della sua indipendenza “sopra le righe”.

Viaggia in bus da solo e lo fa tutti i giorni: l’abitudine del “libertino” gatto Beppo – VIDEO

L’intraprendente gatto arancione si chiama Beppo e attraversa ogni giorno la cittadina di Münster, in Germania, senza che si presenti alcun ostacolo sul suo cammino. Il micio, infatti, non rischierebbe al contempo neppure di far preoccupare la sua mamma umana. Beppo, ormai assai noto per lo suo spirito errante, indossa sempre un collare molto speciale. Il quale consentirebbe alla donna – tramite un segnale GPS sempre attivo – di effettuare la geolocalizzazione in tempo reale del suo peloso avventuriero.

Beppo è stato descritto come “il passeggero ideale” da uno degli autisti che beneficia della sua presenza nei panni di felino viaggiatore. Il micio, secondo la testimonianza degli autisti, godrebbe di un “profondo relax” ogni qualvolta che si trova a bordo del mezzo di trasporto pubblico. E, inoltre – rispetto agli umani del posto, non si lamenterebbe mai di fronte a eventuali ritardi o alle possibili interruzioni causate dal traffico cittadino.

Questo particolare modo di viaggiare su un mezzo di trasporto in totale autonomia permetterebbe inoltre al micio di compiere in poche ore molti chilometri, e di decidere dove andare e quando tornare verso la propria dimora in assoluta libertà. Come sottolinea la sua stessa padroncina in un’intervista: per Beppo sarebbe fondamentale che la sua indole un po’ “ribelle” venga rispettata.

La divertente storia di Beppo è stata condivisa su Facebook lo scorso 31 gennaio 2023 da “WDR aktuell“. E svela come: nonostante i tragitti del micio sconfinino talvolta nell’illegalità, infrangendo le norme di viaggio in auge sul territorio, la sua compagnia sarebbe gradita a tal punto accolta dagli autisti che spesso nessuno osa interferire con la sua volontà.

Stando alle regole sui trasporti pubblici in vigore, per tutti gli animali da compagnia, questi ultimi potrebbe liberamente viaggiare purché all’interno di un trasportino.