l’abbraccio tra cavalli senza fine

Due cavalli non si vedono da un mese ma il tempo che li ha separati sembra per loro essere stato infinito: il loro abbraccio è senza fine.

L’ultimo popolare video condiviso su TikTok da un’amante degli animali e proprietaria di una bellissima fattoria di una piccola città dello Utah, @frankovichfunnyfarm, non ha potuto fare a meno di commuovere migliaia di utenti. Due cavalli si rivedono a un mese di distanza dal loro ultimo incontro e la loro reazione – annullando la distanza fisica che vige tra loro – si rivela come: “molto preziosa“. Come due amici di lunga data, sorpassando il recinto che li divide, i due equini non riescono a smettere di abbracciarsi.

Non si vedevano da 1 mese e si salutano così: l’abbraccio della coppia di cavalli è senza fine

La breve clip è apparsa con successo sulla piattaforma social soltanto lo scorso 14 giugno e ha superato le 14mila visualizzazioni in pochi giorni per la straordinaria dolcezza del momento catturato dalla telecamera. “Questo è il mio cavallo e il mio vicino cavallo“, scrive in sovrimpressione alle commoventi immagini la donna che gestisce la fattoria descrivendo quel che accade durante il tenero scambio di saluti tra i 2 esemplari.

Tra i 5 comportamenti sorprendenti del cavallo potrebbe ora aggiungersi, senza alcuna difficoltà d’immaginazione, quello di riuscire a dimostrare il suo affetto verso un esemplare della sua specie.

La romantica scena sembra, inoltre, aver ricordato ai suoi spettatori quelli che sono gli animali e i cavalli più famosi del piccolo e grande schermo. Che quanto accaduto tra i due esemplari possa essere lo spunto perfetto per una nuova storia da raccontare?

Nel frattempo Jenny, uno dei 2 esemplari protagonisti della clip, ha recentemente approfondito la sua conoscenza con uno degli altri animali che abitano la straordinaria fattoria negli Stati Uniti, dimostrando come il legame tra diverse specie – fra cui anche cani e asinelli – non abbia davvero confini.

@frankovichfunnyfarm♬ Acoustic Warm

Questa volta è il turno di Frank, un maialino il cui hobby prediletto – come rivela una divertente clip, condivisa su TikTok la scorsa estate – sembra essere quello di dormire sull’erba e sognare i suoi cibi preferiti con un sorriso stampato sul volto. Che l’abbraccio senza fine tra Jenny e il suo amato vicino sia stato tutto un sogno di Frank? Chi può dirlo. Non resta ora che attendere le loro prossime avventure.