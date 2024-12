L’abbraccio di Meloni e Schlein perché “a Natale puoi”: il video virale e irriverente

Il video creato da Eman Russ cattura un momento festivo con protagonisti noti della politica e dello spettacolo italiano. In un’atmosfera natalizia, vediamo Giorgia Meloni sorridente mentre abbraccia Elly Schlein. Anche Francesca Fagnani e Teo Mammucari si trovano vicini, dopo i battibecchi avvenuti a “Belve”. Non mancano apparizioni di Matteo Salvini e Ghali, Marco Travaglio e Silvio Berlusconi, nonché la riconciliazione tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Questi abbracci simboleggiano un clima di pace e convivialità, tipico delle festività.

Il video ha suscitato numerosi commenti entusiasti da parte degli utenti sui social media. Le reazioni sono variegate: qualcuno esprime emozione nel vedere Morgan e Bugo, altri si divertono con la presenza di Lucarelli accanto a Fedez. I commenti evidenziano la genialità del video, sottolineando la malinconia che trasmette e l’inserimento di figure controverse come Berlusconi e Travaglio. Il filmato ha reso la sua colonna sonora di ‘Merry Christmas’ ancora più significativa, contribuendo al clima festivo.

Il video si è rapidamente diffuso, con utenti che lo condividono e lodano il lavoro di Eman Russ, contribuendo a una pioggia di ‘Like’. Nelle varie reazioni, non manca chi elogia Russ, dicendo che “è grande” e confrontando il suo talento con l’intelligenza artificiale. Fabio Volo, tra i commentatori, esprime la sua approvazione, scrivendo che nel video “ti sei superato”, a testimonianza dell’impatto positivo che il clip ha avuto sul pubblico.

Nel complesso, il video di Eman Russ si è rivelato un successo, unendo figure da ambiti diversi in un momento di leggerezza e felicità, proprio come suggerisce la tradizione natalizia. La risonanza del video e le interazioni sui social dimostrano quanto sia forte la voglia di condivisione e di celebrazione in un periodo che, sebbene possa portare tensioni e divisioni, è arricchito da momenti di umanità e di connessione.