l’abbraccio con un fan è stato fatale 

Brasile in lutto per l’incredibile scomparsa del cantante Ayres Sasaki, morto fulminato a soli 35 anni durante un’esibizione dal vivo. L’incidente è avvenuto sabato 13 luglio al Photo Voltaic Resort di Salinopolis, nello stato di Pará, ma la notizia è stata pubblicata solo oggi dai media internazionali.

Il cantante Ayres Sasaki muore a 35 anni per un abbraccio di un fan bagnato

Secondo il quotidiano La Vanguardia, la tragedia si è verificata quando un fan bagnato si è avvicinato al cantante per abbracciarlo, provocando una scossa elettrica al contatto con un cavo nelle vicinanze. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, e le autorità hanno avviato un’indagine.

La zia del cantante, Rita Matos, ha dichiarato alla stampa locale:

“Quello che sappiamo è che il suo spettacolo era programmato per un orario specifico ed è stato anticipato, ma stiamo contattando le persone che erano con lui in quel momento per capire come è successo. Raccoglieremo tutte le informazioni in un comunicato che condivideremo con la stampa”.

Il Solar Hotel, location del concerto, ha espresso il proprio cordoglio in una nota ufficiale, impegnandosi a sostenere la famiglia e a fornire tutto l’aiuto necessario alle autorità per far luce sulla vicenda.

CASO AYRES SASAKI O Hotel Solar, local em que o cantor Ayres Sasaki morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava, se manifestou pela primeira vez após o acontecimento. pic.twitter.com/nUnQ0Gj05q — BT Mais (@belemtransito) July 14, 2024

Ayres Sasaki non era solo una star della musica rock, ma anche un rinomato architetto e urbanista. La sua perdita così improvvisa e sconvolgente, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo della musica, ma anche nel campo dell’architettura e dell’urbanistica. Il cantante lascia la moglie Mariana, con la quale era sposato da soli undici mesi.

La vedova affranta risponde sui social: “Vorrei ringraziarvi per ogni messaggio di affetto e di conforto, per ogni preghiera in questo momento difficile che stiamo attraversando. Non sono ancora riuscita a leggere tutti i messaggi, ma man mano che mi sentirò meglio, risponderò a ciascuno. Grazie”.

L’intera comunità di fan, amici e colleghi di Sasaki si stringe intorno alla sua famiglia, ricordando un artista di talento e una persona straordinaria, il cui contributo alla musica e all’architettura resterà indelebile.