Ubisoft e Prada hanno annunciato una collaborazione che da oggi vede il marchio di abbigliamento sportivo Prada Linea Rossa apparire nel gioco Riders Republic con l’evento Prada Beyond The Line, una pista speciale giocabile da soli o in multiplayer. Nuovi elementi firmati appariranno in game: gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle. Verrà inoltre introdotto un outfit per il proprio avatar disegnato esclusivamente da Prada per Riders Republic, sbloccabile gareggiando nelle sfide settimanali Shackdaddy Bandit. Infine, a partire dal 16 febbraio verranno inserite nel gioco nuove attrezzature come bici, sci, snowboard e aggiunti altri due outfit Prada originali.

“Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda creativa come Ubisoft per offrire la nostra interpretazione del mondo del gioco. Riders Republic riguarda gli sport all’aria aperta e le prestazioni – l’abbinamento perfetto con la collezione Linea Rossa e il suo DNA. La tecnologia e l’innovazione sono sempre state parte integrante di Prada; quindi, continueremo ad esplorare nuovi scenari ogni volta che si presenteranno opportunità interessanti per il marchio per costruire esperienze originali e autentiche” ha detto Lorenzo Bertelli, Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility di Prada Group. Riders Republic potrà essere giocato gratuitamente, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, dalle ore 17 del 10 febbraio alle 20 del 14 febbraio. I giocatori avranno libero accesso ai contenuti del gioco base per tutto il fine settimana e uno sconto del 50 per cento qualora volessero acquistare il gioco.