Labadessa live a OFF TOPIC

Labadessa arriverà a OFF TOPIC domani, giovedì 8 gennaio, con un evento speciale che combina performance live e firmacopie, fondendo parole, illustrazioni e musica in un’esperienza intima e riflessiva. Il suo stile, ironico e malinconico allo stesso tempo, trasforma il disagio emotivo e le incertezze della quotidianità e della nostra generazione in una narrazione condivisa, capace di colpire con leggerezza e profondità.

Con oltre 680 mila follower su Instagram (@_labadessa), Labadessa è oggi uno degli illustratori più seguiti del panorama social italiano. Le sue vignette e i suoi racconti visivi, riconoscibili per l’inconfondibile personaggio uomo-uccello, parlano di fragilità, relazioni e caos interiore con uno sguardo semplice, diretto e profondamente umano. Dietro il nome Labadessa c’è Mattia Labadessa, illustratore e autore napoletano, che ha ampliato il suo universo creativo dai fumetti alle pubblicazioni editoriali, tra cui “Le cose così” e “Piccolo!”, fino ad approdare alla musica.

Durante la serata, la performance live diventa il cuore dell’evento: musica, parole e immagini dialogano sul palco in un racconto continuo che alterna ironia e introspezione, leggerezza e vulnerabilità. Un linguaggio ibrido che restituisce al pubblico un’esperienza autentica, diretta e senza sovrastrutture, capace di creare un forte senso di riconoscimento collettivo. Brani come “Dovremmo Prendere Un Cane” e “Montesanto” portano sul palco la stessa poetica che lo ha reso riconoscibile online: sincera, disarmante, mai compiacente.

Al termine della performance, Labadessa incontrerà il pubblico per un momento di firmacopie, offrendo ai presenti l’occasione di un contatto diretto con l’autore e di portare a casa una traccia tangibile del suo universo creativo. A OFF TOPIC, Labadessa dà così forma a un evento completo, dove immagini, parole e suoni convivono nello stesso spazio emotivo: un luogo in cui ridere, riflettere e riconoscersi possono accadere nello stesso momento, nella stessa frase, nello stesso accordo.

