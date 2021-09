La Zingara del celebre Luna Park di Rai1 tornerà in televisione, parola di TvBlog. Dopo aver fatto un cameo a Quelli che il calcio nel 2015 ed a 90 Special nel 2018, Cloris Brosca è pronta a tornare in pianta stabile in tv grazie a Paola Perego e Simona Ventura, che l’hanno voluta nel loro nuovo programma Citofonare Rai2.

Quello di Cloris Brosca è solo uno dei tanti nomi del cast del nuovo programma. Oltre lei ci sarà anche Alessandra Rametta, star di TikTok.

“TvBlog è in grado di anticipare la composizione del cast della trasmissione: oltre a Massimo Cannoletta, ex concorrente de L’Eredità e “affetto stabile” di Oggi è un altro giorno (fonte: Dagospia), che avrà uno spazio legato al Fondo Ambiente Italiano, e alla imitatrice influencer classe 1999 Alessandra Rametta, ci saranno Simon and the star per l’immancabile oroscopo, Alessandro Magagnini per il giardinaggio e Gianluca Timpone. L’inviata sarà Elena Ballerini. Faranno parte del programma anche l’attrice Cloris Brosca (sì, proprio lei, la mitica Zingara degli anni ’90), nei panni della vicina di casa, e Nicola Prudente, in arte Tinto, che riporterà su Rai2 il frigo dei vip, con i telespettatori chiamati a indovinare l’identità del personaggio famoso”.

La Zingara torna in tv, con lei anche il gioco dei fagioli

Oltre la Zingara un altro classico tornerà su Rai2: il gioco telefonico dei fagioli per rendere omaggio a Raffaella Carrà. In questi giorni la produzione starebbe chiudendo gli ultimi contratti, compresi quelli con un cuoco che preparerà panini e con un attore.

Citofonare Rai2 debutterà il prossimo 3 ottobre alle 11:00 del mattino.