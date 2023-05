La Zarra non prende bene il risultato del televoto e fa il dito medio all’Eurovision

La Francia era tra le favorite per la vittoria all’Eurovision Song Contest 2023 e alla fine invece nemmeno si è avvicinata al podio. La Zarra è finita al sedicesimo posto con solo 104 punti. Le giurie di qualità hanno dato alla cantante canadese solo 54 punti, ma evidentemente lei pensava di fare una grande rimonta grazie al televoto, che invece le ha regalato solamente 50 punti. La rappresentante della Francia non l’ha presa benissimo e inquadrata dalla telecamere ha fatto un gesto abbastanza eloquente. C’è da dire che Evidemment meritava una posizione decisamente più alta (sicuramente la top 10), anche l’esibizione per quanto mi riguarda era tra le più suggestive della finale.

“Qual è il messaggio che voglio trasmettere con il mio brano “Evidemment”? Il messaggio è legato a un concetto di autostima e di potere decisionale sulla propria vita. – ha dichiarato La Zarra in un’intervista concessa al portale iMusicFun – Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo il potere di salvare noi stessi. L’ho composto in Marocco e anche per questo motivo ci sono così affezionata.

Se mi preoccupa essere tra i primi 3 secondo i bookmakers? È difficile, cerco di non prestare attenzione a cose del genere, però è confortante, ora so che il pubblico mi supporta e sento di non essere sola.

La musica italiana? Non la conosco molto devo essere sincera, ma mi piace l’essenza del vostro paese. Per esempio per entrare in contatto con l’Italia guardo molti film con Sophia Loren, mi piace molto, è favolosa. Musicalmente mi piace Marco Mengoni, è meraviglioso, ci sposeremo un giorno”.