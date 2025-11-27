8.2 C
La zanzara, animale più letale al mondo

Da stranotizie
La zanzara è considerata l’animale più letale del pianeta, nonostante non attacchi direttamente l’uomo. Ogni anno, le zanzare causano tra le 700.000 e il milione di morti, principalmente a causa della trasmissione di malattie come malaria, dengue, chikungunya, Zika, febbre gialla e virus del Nilo occidentale.

Le zanzare non uccidono direttamente, ma diventano vettori di queste malattie quando pungono un animale infetto. La malaria è la più letale di queste malattie, con circa 600.000 vittime all’anno, seguita dalla febbre gialla, che provoca 30.000 decessi l’anno.

Altre specie animali, come i serpenti velenosi, i cani e gli squali, causano molti meno decessi rispetto alle zanzare. I serpenti velenosi uccidono tra le 50.000 e le 130.000 persone all’anno, mentre i cani ne uccidono tra le 25.000 e le 50.000, principalmente a causa della trasmissione della rabbia.

Le zanzare sono vettori di malattie a causa della loro capacità di pungere e trasmettere patologie. La malaria, ad esempio, è trasmessa dalle zanzare del genere Anopheles, mentre la febbre gialla è trasmessa dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus.

In sintesi, le zanzare sono considerate l’animale più letale del pianeta a causa della loro capacità di trasmettere malattie mortali, anche se non attaccano direttamente l’uomo. Tuttavia, se si considerano solo le morti dirette, l’uomo è di gran lunga la specie più letale, con quasi 500.000 omicidi all’anno.

