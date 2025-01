La web serie che svela il “Fuoco di Sant’Antonio”

L’Herpes Zoster, noto come “Fuoco di Sant’Antonio”, è causato dalla riattivazione del virus della varicella e colpisce circa il 90% della popolazione, ma la conoscenza della malattia è scarsa. Per sensibilizzare il pubblico sui rischi e complicazioni legate a questa patologia, GSK ha lanciato la web serie “Lo stesso fuoco”. Attraverso un linguaggio accessibile e rigore medico, la serie affronta l’Herpes Zoster mostrando come la malattia influenzi la vita quotidiana.

L’Herpes Zoster si manifesta negli adulti, spesso nei soggetti immunocompromessi, con una dolorosa eruzione cutanea e dolore neuropatico. Le complicanze possono includere la nevralgia post-erpetica, che provoca dolore cronico, e gravi infezioni cutanee, particolarmente nei pazienti con altre patologie. Inoltre, l’Herpes Zoster può complicare le terapie in corso per malattie come il diabete o il cancro.

La web serie, ideata e diretta da Elena Rotari, si sviluppa in otto episodi che intrecciano le storie di vita dei personaggi. La trama ruota attorno alle vicende di Sofia, una giovane donna che contrae l’Herpes Zoster dopo la chemioterapia, e Mario, un nonno diabetico. La storia di Sofia è collegata a quella della tredicenne Ilaria, la quale, crescendo, diventa medico, mostrando l’importanza della consapevolezza sulla malattia.

Elena Rotari ha enfatizzato la volontà di rendere il progetto accessibile e chiaro per un ampio pubblico. La narrazione è supportata da consulenza medica per rispettare la realtà clinica. Anche gli attori, come Gloria Anselmi e Giuseppe Pambieri, hanno trovato la serie una sfida che ha aumentato la loro comprensione dell’impatto dell’Herpes Zoster.

Il messaggio principale della serie è di non sottovalutare l’Herpes Zoster, educando sulla necessità di riconoscere i sintomi e cercare aiuto medico tempestivamente. Esistono vaccini che possono prevenire l’insorgenza dell’Herpes Zoster, e informare la popolazione su queste opzioni è cruciale per migliorare la qualità della vita, specialmente tra le persone anziane o immunocompromesse.

“Lo stesso fuoco” non è solo una web serie, ma un importante strumento di sensibilizzazione che unisce narrazione e scienza. L’obiettivo è educare le persone sui rischi dell’Herpes Zoster e sull’importanza della prevenzione, contribuendo così a ridurre l’ignoranza su questa malattia.