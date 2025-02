La Volta Buona, tutti contro la giornalista estone Ulle Toode che difende Tommy Cash

Caterina Balivo, negli ultimi giorni, ha sollevato una polemica riguardo alla canzone “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest. La frase controversa “sto sudando come un mafioso” ha suscitato indignazione in Balivo, che ha affermato che tali stereotipi offendono gli italiani. La conduttrice ha chiesto a Marina Occhiena, una celebrità estone, di inviare un video messaggio a Cash per chiedergli di modificare il testo della canzone.

La polemica è cresciuta quando la giornalista estone Ulle Toode ha realizzato un servizio televisivo a Roma, dove ha spiegato il malcontento di Balivo, insinuando che la sua origine casertana potesse avere un ruolo nella sua sensibilità riguardo alla mafia. Durante un confronto in diretta tra le due, Balivo ha ironizzato sulla sua posizione di terza classificata a Miss Italia.

Nel corso di una puntata de “La Volta Buona”, Ulle Toode ha cercato di difendere Cash, affermando che è un artista ironico e critico nei confronti della società. Tuttavia, gli ospiti in studio hanno messo in discussione questa affermazione, chiedendo perché non affrontasse tematiche sociali del suo Paese invece di utilizzare stereotipi italiani. Raffaello Tonon ha criticato la Toode, sottolineando la gravità della sua affermazione sulla mafia come tabù per gli italiani.

Francesca Senette ha aggiunto che la mafia non è un tabù e che è ingiusto parlare male di Balivo in base alla sua provenienza. Simona Tagli ha anche menzionato la possibilità di una querela. La conduttrice ha concluso affermando che non vuole che la mafia sia associata a canzoni che celebrano la cultura italiana. La Toode, in difficoltà, ha cercato di smorzare la tensione chiedendo di ridere di più.